Abodi, in decreto commissione indipendente su conti club

agenzia

Ministro sport: sei articoli, anche elezioni oltre 3/o mandato

ROMA, 24 MAG – Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto sportivo che vara la “famigerata commissione indipendente per il controllo economico-finanziario” dei club sportivi professionistici di calcio e basket. Lo ha annunciato, in apertura della conferenza stampa a Palazzo Chigi, il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi. “Il provvedimento che mi riguarda e’ in sei articoli”, ha spiegato Abodi, specificando che l’Authority è nell’articolo 2, e che l’art. 1 si occupa delle “elezioni dei presidenti federali che hanno gia’ espletato il terzo mandato””.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA