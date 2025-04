Abodi, Internazionali hanno raggiunto il livello di uno Slam

agenzia

'Ma sono anche mezzo per strategia più grande: promozione sport'

ROMA, 09 APR – “Gli Internazionali sono eccellenza organizzativa e che sia o meno il quinto Slam ormai il torneo è a quel livello. Ma è anche una manifestazione che è una tappa di transito di una strategia più ampia per promuovere lo sport”. Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, durante la presentazione degli Internazionali presso il liceo Eugenio Montale. “Se la federazione tennis e padel investe da sola più di tutte le altre federazioni insieme nella scuola con un solo progetto – ha aggiunto -, allora è il resto del sistema che deve camminare con un passo più svelto perché la direzione di marcia è nota e noi diamo un contributo con Sport e Salute che è sempre più indispensabile nella promozione dello sport sociale”.

