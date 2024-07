Abodi, ‘l’emendamento Mulè è una soluzione equilibrata’

agenzia

Ministro 'per Figc più facile trovare soluzione a tema trattato'

ROMA, 11 LUG – “Adesso sarà più facile per la Federazione, se vorrà anche con il nostro contributo, trovare una soluzione equilibrata e di buonsenso al tema trattato dall’emendamento, e anche alle altre grandi questioni che non hanno trovato risposte e soluzioni in questi anni nel sistema calcio”. Così il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, commentando l’emendamento a firma del deputato Giorgio Mulè al decreto legge su Sport e istruzione approvato dalla Commissione Cultura di Montecitorio.

