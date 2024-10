Abodi ‘Mandato Malagò? C’è norma, siamo abituati a rispettarla’

agenzia

Il ministro: "Non esprimo opinione, ma undato di fatto"

ROMA, 17 OTT – “Non esprimo un’opinione, rispondo con un dato di fatto. C’è una norma dello Stato e siamo abituati a rispettarla. Il presidente del Coni non ha posto problemi, ma sta coltivando delle ambizioni legittime ed è anche umano”. Così Andrea Abodi, ministro dello sport e dei giovani, durante la trasmissione “L’altra Italia” su Rai2 dice la sua sulla possibile rielezione di Giovanni Malagò alla guida del Coni. Poi, parlando del caso dell’Aci e della conferma alla guida di Angelo Sticchi Damiani, il ministro sottolinea come “quella è molto più di una federazione. Noi abbiamo espresso un parere, che non è nei confronti della persona ma della fattispecie. Ritengo più censurabile il senso della sfida a un parere di un ministero da parte del presidente Sticchi Damiani”. “Noi abbiamo posto dei problemi e avremmo preferito maggiore prudenza”, conclude Abodi.

