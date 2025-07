Abodi ‘niente mani governo, Atp Finals nate da collaborazione’

agenzia

'Sport e Salute ha contribuito a farle e all'organizzazione'

MASSA (MASSA CARRARA), 21 LUG – “C’è uno strano modo di rappresentare le cose. Mettere le mani diciamo che è una terminologia che dal punto di vista istituzionale crea qualche disagio, perché un governo non mette le mani su niente, e quello che fa lo fa a beneficio ovunque delle comunità. Non è che parliamo di interessi privati. Chi lo dice evidentemente non conosce assolutamente i fatti e non conosce la storia delle Atp Finals, che sono nate con la collaborazione tra tutte le istituzioni. Una realtà che era presente in modo decisivo nel momento del concepimento dell’idea era già Sport e Salute, e non è che è planata all’improvviso sulle Atp Finals di Torino, ma ha contribuito a fare in modo che ci fossero, e che fossero organizzate nel modo con il quale sono state organizzate”. Lo ha detto il ministro dello Sport Andrea Abodi a proposito delle recenti polemiche avanzate da Iv e Azione sul Dl Sport e le Atp Finals di Torino, parlando a margine di una iniziativa a Massa (Massa Carrara). “Certamente non è una novità questa collaborazione – ha aggiunto -. E’ una novità il tentativo di rendersi sempre più autonomi da un lato, comprensibile, dall’altro quando si chiedono 97,5 milioni abbiamo il legittimo dubbio che così debba essere definitivamente. Quindi, semplicemente abbiamo proposto una modalità rispettosa della componente sportiva che però tenesse conto di rapporti codificati e non lasciati a libere interpretazioni”.

