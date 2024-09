Abodi ‘oggi rinnoviamo impegno per sport in Costituzione’

agenzia

Ministro celebra anniversario ingresso nella Carta dello sport

ROMA, 20 SET – Il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a un anno dall’ingresso in Costituzione dello sport, ricorda quel momento su X. “Oggi, un anno fa, il Parlamento, grazie al lavoro comune e in piena sintonia di senatrici e senatori, deputate e deputati, ha approvato all’unanimità l’inserimento di un nuovo comma nell’articolo 33 della nostra Costituzione – scrive Abodi -. Non vogliamo solo celebrare la solennità del momento, ma rinnovare l’impegno a lavorare ogni giorno, insieme, ognuno nel proprio ruolo, per consacrare il diritto allo sport di tutti e per tutti”. Il ministro ha poi concluso: “A partire dalla scuola. Il percorso è lungo, ma stiamo costruendo un “modello Italia”, ispirato da una visione organica e sistemica, per dare piena attuazione alla presenza dello Sport in Costituzione, perché non si esaurisca nella enunciazione dei principi, ma viva e si sviluppi quotidianamente. Ovunque e per chiunque, a partire da chi ne ha più bisogno, da chi è rimasto indietro”.

