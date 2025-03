Abodi ‘ok a Giochi Gioventù é un nuovo inizio’

agenzia

Ministro 'scritta pagina positiva per sport e scuola'

ROMA, 19 MAR – “Tornano i Giochi della Gioventù, una buona notizia, un nuovo inizio che va ben oltre i Giochi”. Lo dichiara il ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi in una nota. “L’approvazione definitiva in Senato del disegno di legge, votato all’unanimità, – ha aggiunto – consente di scrivere una pagina positiva per lo sport e la scuola della nostra nazione: i nuovi Giochi della Gioventù rappresenteranno non solo un meraviglioso evento, ma anche un progetto-manifesto, nel quale la dimensione del confronto sportivo si coniugherà con l’affermazione dei valori della socialità, dell’inclusione, del rispetto in tutte le sue forme, della promozione di sani stili di vita e del benessere individuale e delle comunità”.

