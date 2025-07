Abodi ‘Olimpiadi a Roma sono una sfida possibile’

agenzia

Ministro: "Sfida si vince con percorso con senso geopolitico"

ROMA, 11 LUG – “Le Olimpiadi a Roma sono una cosa troppo seria, ho lanciato una sfida a me stesso. E’ un sogno richiamato anche da altre figure istituzionali che merita tutte le verifiche preventive, la pianificazione e le riflessioni. Credo sia una sfida possibile ma deve essere non solo una sfida emotiva, ma anche razionale che deve passare attraverso i processi e i progetti trasformativi della città”. Sono queste le parole di Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, a margine presentazione del documento intersocietario Fmsi – Sic Sport, con la collaborazione di Sic e Anmco, “La prescrizione dell’esercizio fisico in ambito cardiologico”, riguardo alla possibilità di ospitare le Olimpiadi a Roma. A chi gli chiedeva se il progetto prevede di ospitare l’edizione 2036 o quella del 2040 dei Giochi il ministro ha ammesso che “il 2040 rappresenta l’anniversario degli 80 anni dall’ultima edizione. Io cerco sempre cose che hanno un senso anche nel modo in cui si rappresentano. Credo ci sia bisogno anche di alleanze internazionali ed è una sfida che si vince se si costruisce un percorso che già dall’inizio abbia un senso geopolitico”, conclude.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA