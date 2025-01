Abodi ‘ora sport materia quotidiana, non solo per grandi eventi’

agenzia

Ministro 'Abbiamo cambiato il paradigma intorno allo sport'

ROMA, 24 GEN – “Le medaglie sono sempre state una costante nella nostra storia, noi abbiamo però cambiato il paradigma. Lo sport è diventata una materia quotidiana e non solo dei grandi avvenimenti, ci stiamo attrezzando affinché lo sport sia una presenza costante”. Così il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, durante la presentazione del Rapporto Sport 2024 al Foro Italico. “Il lavoro che stiamo facendo con il Governo da due anni e mezzo ha coinvolto ognuno dei ministri in carica, per certi versi è rivoluzionario”, ha aggiunto. Affrontando il tema delle palestre scolastiche Abodi si è augurato che “ci possa essere una risoluzione definitiva del problema” e che le scuole dotate di impianti, “devono restare aperte anche oltre l’orario scolastico”, mentre gli istituti privi di palestre “devono poter usare gli spazi pubblici per sopperire a queste assenze”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA