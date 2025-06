Abodi presenta ‘Viaggio del ricordo’, ‘allena le sensibilità’

agenzia

Da 23 a 29 giugno, parteciperanno 65 ragazzi tra 18 e i 25 anni

ROMA, 20 GIU – Il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, dopo la conferenza stampa post Cdm, ha presentato il “Viaggio del ricordo: giovani italiani nei luoghi dell’esodo giuliano-dalmata”. Un viaggio che partirà da Roma il 23 giugno e si concluderà il 29 a Trieste. Parteciperanno 65 italiani con un’età compresa tra i 18 e i 25 anni, selezionati attraverso una call pubblica. “E’ l’occasione per visitare siti, monumenti e scoprire legami culturali con quelle terre – ha spiegato Abodi -. Serve a ricostruire una tela strappata di un’esperienza drammatica affinché possa essere messa a disposizione di generazioni che non l’hanno vissuta. Serve a creare conoscenza per chi verrà, ad allenare le sensibilità e il rispetto affinché cose del genere non avvengano più”.

