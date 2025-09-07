Abodi, quella di oggi una meravigliosa giornata di sport

agenzia

'L'eccellenza italiana si manifesta in tante parti del mondo'

MONZA, 07 SET – “Quella di oggi è una meravigliosa giornata di sport, dove l’eccellenza italiana sportiva si manifesta in tante parti del mondo. È il segno che abbiamo scuole eccellenti nelle singole discipline grazie a maestri, istruttori, allenatori”. A Monza per il Gran Premio di Formula 1, il ministro dello Sport, Andrea Abodi, non dimentica la finale Mondiale delle ragazze della pallavolo e l’ennesima sfida di Jannik Sinner a Carlos Alcaraz nella finale degli US Open. “Intendiamo continuare a impegnarci per lo sport di base – ha aggiunto – ed è grazie a questi investimenti, e ai successi dei tanti atleti italiani nel mondo, che riusciamo a scoprire nuovi talenti”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA