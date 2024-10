Abodi, ricavare in finanziaria ammortizzatori lavoro sportivo

agenzia

Ministro, riforma sport 2018 ha portato ad autonomia finanziaria

ROMA, 16 OTT – “La collaborazione con il ministro Calderone ha consentito di dare piena legittimità rispetto una configurazione del lavoro, come quello sportivo, che è unica nel suo genere. E questo è un risultato importante”. Lo ha detto il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, nel question time presso la Commissione Cultura della Camera. “La riforma dello sport del 2018, che ha portato a una sostanziale autonomia finanziaria – ha proseguito -, parte dal 32% con un minimo garantito di 410 milioni allo sport. Il surplus emerso ogni anno va poi a beneficio del Coni e di Sport e Salute in via diretta. Quello che faremo in finanziaria è rendere più flessibile il modello per ricavare dal surplus di quel 32% delle risorse da destinare ad alcuni ammortizzatori del lavoro sportivo”. Abodi ha poi ricordato la costituzione di un osservatorio sul lavoro sportivo col fine di ascoltare e migliorare la norma entrata in vigore. “Mi rendo conto degli oneri della riforma, ma lo spirito annunciato della redistribuzione delle risorse troverà una corrispondenza – ha concluso -. Molto però è stato già fatto come la decontribuzione fino a 2027 per la parte contributiva tra i cinque i 15mila euro che è un piccolo sostegno che noi diamo e che cercheremo di rifinanziare, così come la semplificazione che abbiamo garantito per asd e ssd con entrate al di sotto dei 100mila euro”.

