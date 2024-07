Abodi ‘Ryder Cup? Successo che ha superato aspettative’

agenzia

Ministro 'Sarà da stimolo per sviluppo golf in Italia'

ROMA, 09 LUG – “I dati della Ryder Cup 2023 presentati oggi certificano il valore straordinario che questo evento è riuscito a esprimere anche a Roma, in una dimensione economica superiore dell’11% rispetto all’edizione europea di Parigi del 2018. Questo dato sintetizza la dimensione di un successo che ha superato ogni aspettativa, reso possibile anche grazie al gioco di squadra tra tutte le istituzioni coinvolte”. Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, commentando l’impatto economico della Ryder. “Gli indicatori di Roma 2023 rappresentano non solo un contributo al valore assoluto di questa affascinante sfida golfistica Europa-Stati Uniti, ma uno stimolo a fare tesoro di questa esperienza per far decollare il golf in Italia, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche come strumento di sviluppo socioeconomico all’insegna della sostenibilità ad ampio spettro – ha aggiunto -. Questo il senso dell’ipotesi progettuale che stiamo portando avanti, di concerto con la Federazione Italiana Golf, insieme al Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e al Ministero del Turismo, per la costituzione di un Fondo immobiliare finalizzato alla realizzazione di un numero significativo di resort golfistici nel sud Italia, a totale vocazione turistica, soprattutto internazionale, progettati per coniugare sport, benessere, ambiente, paesaggio, cultura ed enogastronomia, senza limiti di stagionalità”. Abodi ha poi concluso: “Il dossier Ryder Cup testimonia l’interesse e il favore nei confronti dell’Italia da parte degli appassionati di questa meravigliosa disciplina di tutto il mondo, animata da milioni di giocatori e accompagnatori in cerca di ospitali destinazioni. A noi il compito di cogliere questa opportunità”.

