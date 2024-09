Abodi ‘Settimana europea sport grande occasione di promozione’

agenzia

Il ministro: 'Felice che questo progetto parta da Genova'

ROMA, 15 SET – “La Settimana europea dello sport è una straordinaria occasione di promozione dell’attività sportiva in tutte le sue forme, elemento essenziale dei corretti e sani stili di vita. È una opportunità che ci permette di ribadire e interpretare fattivamente tutti quei principi tanto decantati nei convegni, che devono semplicemente essere praticati quotidianamente”. Con queste parole il ministro Andrea Abodi lancia l’evento comunitario, presentato a Genova, capitale dello sport 2024. “E’ anche una preziosa occasione per consolidare la sinergia tra eventi dedicati allo sport e l’impegno delle città e delle istituzioni locali per migliorare le condizioni per praticare attività sportiva – ha aggiunto il ministro -, in tutte le sue forme e per tutti. BeActive, slogan che ben rappresenta questa rassegna del nostro Continente, assume ancor più valore perché inizierà a ridosso della data che ha segnato una svolta nel mondo sportivo italiano: il 20 settembre, data dell”approvazione lo scorso anno da parte del Parlamento della riforma costituzionale in chiave sportiva. Dobbiamo dare attuazione a quanto stabilisce la Costituzione della nostra Repubblica nel comma inserito nell’articolo 33. Un significato profondo e un valore inestimabile, in nome del diritto allo “sport per tutti e di tutti”, parte delle indispensabili “difese immunitarie sociali” e importante contributo per migliorare la qualità della vita. Felice che questo progetto in Italia inizi il suo percorso a Genova, città europea dello sport 2024, riconoscendo il merito al Sindaco Marco Bucci e all’amministrazione da lui guidata, che in questi anni ha dimostrato di avere una visione chiara anche dell’importanza sociale ed economica dello sport, partendo dal miglioramento delle infrastrutture: dalle palestre scolastiche, alla riqualificazione del palasport, alla realizzazione della casa della vela, per arrivare anche al progetto di ristrutturazione dello stadio Marassi per la quale abbiamo programmato un incontro tecnico la seconda settimana di ottobre che darà il via al percorso di ammodernamento dell’impianto”.

