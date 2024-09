agenzia

Il ministro si complimenta per la vittoria agli Us Open

ROMA, 08 SET – “Vince gli Us Open e dice “posso migliorare”. Semplicemente grazie”. Con queste parole il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, si complimenta con Jannik Sinner per la vittoria dell’azzurro a New York.

