Abodi, ‘sport ha dimostrato di saper superare le differenze’

Ministro a Pietrasanta per la due giorni di Sportcity meeting

PIETRASANTA (LUCCA), 23 MAR – “Grazie alla città di Pietrasanta e alla Fondazione Sportcity: abbiamo bisogno di concretezza e condivisione, dopo 15 mesi apprezzo sempre di più la voglia di fare insieme che non è scontata. Il quarto elemento del motto olimpico, la parola communiter, è quanto mai decisivo e credo che ci siano tutti gli ingredienti per rinnovare la capacità che lo sport ha dimostrato, anche in Parlamento, di saper superare differenze e incomprensioni”. Così, riporta una nota, il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, ha salutato la platea del 2/o Sportcity meeting, gli ‘stati generali’ sul benessere che si svolgono oggi e domani a Pietrasanta (Lucca). Il meeting – organizzato dalla Fondazione Sportcity con il patrocinio di Anci, del Comune e il supporto di Sport e Salute, Istituto per il Credito Sportivo, dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – è stato aperto dal saluto del presidente di Sportcity, Fabio Pagliara: “Siamo qui – ha detto – per lanciare una grande alleanza fra istituzioni che ci permetta di combattere la sedentarietà e renderci sempre più conto di come lo sport sia lo strumento migliore per contrastare l’uso eccessivo dello smartphone e la dipendenza da relazioni virtuali sui social network. “La nostra è una città di cultura a 360 gradi – le parole,poi del sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti – cultura delle arti, dell’accoglienza turistica, delle relazioni internazionali, dello star bene. Valori che continuiamo a coltivare rendendoli, dove possibile, interconnessi: lo sport è maestro, in questo senso”. Nella due giorni della rassegna si alterneranno enti e operatori dello sport e del turismo nazionale, amministratori locali, rappresentanti del terzo settore, atleti: sul tavolo, la ‘cultura del movimento’, le buone pratiche messe in atto nelle piccole e grandi città, con vari spunti di approfondimento e dibattito e la sottoscrizione della ‘Carta di Pietrasanta’, dichiarazione d’intenti per lo sviluppo dello sport e della cultura sportiva fra i vari rappresentanti istituzionali intervenuti.

