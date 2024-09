Abodi ‘tiriamo fuori lo sport dal perimetro del conflitto’

agenzia

Ministro 'Olimpiadi e Paralimpiadi hanno dato un contributo'

ROMA, 13 SET – “In questi ultimi tre anni lo sport ha subito i conflitti e in alcuni casi è stato condizionato, tra l’altro dopo una stagione difficile come quella del Covid. Dobbiamo tirar fuori lo sport dal perimetro del conflitto per farla tornare in una zona dove i popoli si incontrano. Le Paralimpiadi con le Olimpiadi, in qualche modo, hanno dato questo contributo ed è un patrimonio che non dobbiamo disperdere”. Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, durante l’evento a Villa Madama per il lancio della della Prima Edizione della “Giornata dello Sport Italiano nel Mondo”. Parlando della manifestazione istituita ha aggiunto: “E’ la tappa di un percorso quotidiano che il ministro Tajani ha voluto fin dall’inizio della costituzione di questo Governo. I risultati nella nostra storia li abbiamo sempre ottenuti, ma il cambio di passo è nella consapevolezza del valore nello sport così come recita la Costituzione. Noi abbiamo il dovere di rendere vivo tutto questo, affinché non resti un auspicio. Insieme si possono vincere le sfide del presente e del futuro”.

