Abodi, utili Atp Finals saranno investiti in infrastrutture

agenzia

"Come governo c'è la disponibilità a proseguire nel sostegno"

TORINO, 17 NOV – “Se arriverà il rinnovo ciò potrà produrre utili e, se alimentati da risorse pubbliche, questi utili devono avere una finalizzazione e quindi verranno investiti nelle infrastrutture e ci sarà una relazione stretta tra i risultati pubblici, le istituzioni di governo, l’azione federale”. Ad annunciarlo, nella conferenza stampa conclusiva della Atp Finals di Torino, il ministro dello Sport, Andrea Abodi. “Abbiamo il compito di stabilire relazioni e offrire opportunità accorciando anche le distanze e questo evento lo dimostra”, ha aggiunto, ribadendo che “sarà sempre più difficile contenere in questo luogo unico in Italia la passione che anche grazie a Sinner è esplosa in tutta Italia. Come governo c’è la disponibilità a proseguire insieme, partendo da Torino che ha dimostrato quanto la città tutta possa partecipare, coinvolgendo tutti”.

