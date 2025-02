Abodi, voglio capire se ci sono soluzioni per Bove in serie A

agenzia

'Felice che venga a Sanremo, parlerò con lui e con i medici'

GENOVA, 14 FEB – “Mi fa piacere che questa sera Edoardo Bove venga come ospite al Festival di Sanremo. La sua presenza è una testimonianza di attenzione e può far discutere e ragionare sulla tutela della salute. Lo incontrerò anche io nei prossimi giorni, perché voglio capire non soltanto da lui ma anche dai medici che lo hanno preso in cura. Avremo modo di parlare con chi dovrà occuparsi di rivedere eventualmente i protocolli medico-sanitari per capire se ci possano essere soluzioni che consentano anche a chi ha avuto il suo problema di poter tornare a giocare, come avviene in Inghilterra”. Lo ha detto il ministro Abodia Sanremo parlando del centrocampista della Fiorentina che aveva accusato un malore in campo durante la gara del Franchi contro l’Inter a dicembre. Bove ha subito un intervento durante il quale gli è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo incompatibile, secondo il regolamento italiano, con l’attività calcistica professionistica.

