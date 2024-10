Abodi,tempo scaduto per Malagò al Coni? Regole valgono per tutti

agenzia

'Con lui amicizia che è pietra miliare, ma niente eccezioni'

ROMA, 12 OTT – “Tempo scaduto per Giovanni Malagò al Coni? L’ottimismo non passa attraverso la soddisfazione personale, ma attraverso i risultati che si raggiungono insieme. Io non ne ho mai fatto un fatto personale, con Malagò rimane un rapporto di amicizia che è una pietra miliare, ma le regole valgono per tutti, e non ci sono eccezioni per gli amici”. Lo ha detto il ministro dello Sport e dei giovani, Andrea Abodi, durante il suo intervento alla Festa del Foglio a Firenze.

