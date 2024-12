Abu Dhabi: bagarre in partenza, Sainz al secondo posto

agenzia

Toccata tra Piastri e Verstappen, Lecler risale

ROMA, 08 DIC – Subito scintille alla partenza del Gp di Abu Dhabi, ultima gara del mondiale 2024 di Formula 1 e decisiva per l’assegnazione del titolo costruttori. Le McLaren di Lando Lando Norris e Oscar Piastri, sono scattate dalla prima fila ma l’australiano e si è toccato con Max Verstappen che cercava di superarlo all’interno e si è girato in pista, pur potendo poi ripartire e permettendo a Carlos Sainz di prendersi al seconda posizione. In coda, Charles Leclerc, scattato dall’ultima fila, ha approfittato della bagarre iniziale per risalire fino all’ottavo posto prima che la corsa fosse posta in regime di virtual safety car

