Accordo col Monza, Colpani in arrivo alla Fiorentina

agenzia

Per il centrocampo interessano Tesssmann e McKennie

FIRENZE, 25 LUG – Fiorentina e Andrea Colpani, ci siamo. Nelle ultime ore la società viola e il Monza hanno trovato l’accordo sulla base un prestito oneroso a quattro milioni con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo a determinate condizioni, fissato a 12 milioni di euro. Colpani nelle prossime ore arriverà a Firenze per svolgere le visite mediche e poi raggiungere subito i nuovi compagni in Gran Bretagna, dove la Fiorentina in questi giorni sta svolgendo la seconda fase della preparazione estiva. Non è da escludere che Raffaele Palladino, che ritrova in viola uno dei giocatori più importanti avuti al Monza, nell’amichevole del 30 luglio contro l’Hall City – domani invece Biraghi e compagni affronteranno in amichevole il Preston e sabato il Bolton – possa far esordire lo stesso Colpani. La Fiorentina nelle ultime ore è molto attiva sul mercato per cercare di ricostruire quel centrocampo che oggi il nuovo allenatore non ha ancora. Piace Tessmann del Venezia, ci sarebbe stata anche una proposta al club lagunare, e anche McKennie della Juventus. I rapporti tra club viola e bianconero sono ottimi e questo potrebbe favore il trasferimento del centrocampista americano in riva all’Arno.

