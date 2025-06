Accordo tra Okoye e uno scommettitore per farsi ammonire apposta: indagato il portiere dell’Udinese

il caso

La procura di Udinese ha notificato un avviso della conclusione delle indagini a quattro persone

E’ stato notificato stamani l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a carico di quattro persone, tra le quali il portiere dell’Udinese Calcio, Maduka Okoye, tutte indagate per truffa in concorso ai danni di un bookmaker. L’inchiesta si riferisce all’incontro di calcio di Serie A, Lazio-Udinese, disputatosi a Roma l’11 marzo 2024. Lo rende noto la Questura di Udine.

La notizia era già trapelata ma trova ora conferma. Le indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Udine, sono state avviate dopo aver riscontrato flussi anomali nelle scommesse effettuate nell’ambito della gara, in particolare concentrati sull’ammonizione del portiere della squadra friulana, che era quotata nelle agenzie di scommesse ben 8 volte la posta.

In particolare, sulla casistica in esame, erano state registrate scommesse che avevano portato a vincite superiori ai 120mila euro, per la maggior parte relative a giocate effettuate in punti fissi ubicati in provincia di Udine.