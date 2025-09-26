la gazzarra
Acireale, caccia a chi ha aggredito Beppe Savanarola: «E’ un tesserato del club»
Attestati di solidarietà e sdegno dopo l'acceso dopo partita
Non si è ancora spenta l’ondata di sdegno nei riguardi del tesserato dell’Acireale che ha aggredito il vice allenatore del Messina Giuseppe Savanarola. Le immagini del post gara tra Acireale e Messina sono ancora al vaglio della Digos, ma intanto proseguono gli attestati di solidarietà nei confronti di Savanarola.
Dopo la ferma condanna espressa sui social dal sindaco di Acireale, si è aggiunta anche quella dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio della sezione di Ragusa. A prendere posizione sono stati il presidente Pino Rigoli e il vicepresidente Daniele Vitale, che hanno manifestato solidarietà a Savanarola e ribadito l’importanza del rispetto e della sportività nel mondo del calcio.
«A nome di tutto il direttivo, esprimiamo la più ferma condanna contro ogni forma di violenza, fisica o verbale, che si manifesti in qualunque contesto – hanno affermato – Tale condanna assume un valore ancor più forte quando questi deplorevoli episodi si verificano sul rettangolo di gioco, spazio che dovrebbe incarnare i valori dello sport, dell’unione e del rispetto reciproco. Siamo solidali con Giuseppe Savanarola, ex capitano dell’Acireale Calcio e oggi collaboratore tecnico del Messina vittima di un’aggressione avvenuta durante i concitati momenti finali della partita tra Acireale e Messina».
I due hanno poi aggiunto. «Secondo le informazioni in nostro possesso, l’aggressione sarebbe stata perpetrata da un componente della società dell’Acireale Calcio. Se tali circostanze fossero confermate, si tratterebbe di un fatto gravissimo che coinvolge direttamente le responsabilità di chi, all’interno di un club, dovrebbe essere esempio di correttezza e garante della sicurezza. Un gesto vile, che nulla ha a che fare con i principi e i valori del calcio, e che deve essere denunciato con forza, senza alcun margine di ambiguità o silenzio complice. A Giuseppe Savanarola va il nostro abbraccio più sincero. La sua passione, la sua professionalità e l’amore che ha sempre dimostrato per la maglia granata testimoniano il suo valore umano e sportivo. Il suo impegno e la sua storia parlano per lui».COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA