Acireale, caccia a chi ha aggredito Beppe Savanarola: «E’ un tesserato del club»

la gazzarra

Attestati di solidarietà e sdegno dopo l'acceso dopo partita

Non si è ancora spenta l’ondata di sdegno nei riguardi del tesserato dell’Acireale che ha aggredito il vice allenatore del Messina Giuseppe Savanarola. Le immagini del post gara tra Acireale e Messina sono ancora al vaglio della Digos, ma intanto proseguono gli attestati di solidarietà nei confronti di Savanarola.

Dopo la ferma condanna espressa sui social dal sindaco di Acireale, si è aggiunta anche quella dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio della sezione di Ragusa. A prendere posizione sono stati il presidente Pino Rigoli e il vicepresidente Daniele Vitale, che hanno manifestato solidarietà a Savanarola e ribadito l’importanza del rispetto e della sportività nel mondo del calcio.

«A nome di tutto il direttivo, esprimiamo la più ferma condanna contro ogni forma di violenza, fisica o verbale, che si manifesti in qualunque contesto – hanno affermato – Tale condanna assume un valore ancor più forte quando questi deplorevoli episodi si verificano sul rettangolo di gioco, spazio che dovrebbe incarnare i valori dello sport, dell’unione e del rispetto reciproco. Siamo solidali con Giuseppe Savanarola, ex capitano dell’Acireale Calcio e oggi collaboratore tecnico del Messina vittima di un’aggressione avvenuta durante i concitati momenti finali della partita tra Acireale e Messina».