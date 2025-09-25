Acireale calcio nel caos, caccia all’aggressore di Peppe Savanarola e domenica può saltare Coppa

serie D

I granata in caduta libera: è il peggiore inizio di campionato da quando gli acesi sono tornati in serie D

Il silenzio è assordante. La dirigenza dell’Acireale resta a bocca chiusa dopo la sconfitta contro il Messina di mercoledì a pranzo. Ma mercoledì non è stata persa solo una partita. Hanno perso tutti. Aldilà degli aspetti tecnici, delle 4 sconfitte su 5 gare che rappresentano il peggior inizio della storia dell’Acireale, a far notizia è l’aggressione perpetrata ai danni di Giuseppe Savanarola, ex bandiera e capitano dell’Acireale, e oggi vice allenatore del Messina. Savanarola stava abbandonando il campo dopo la vittoria della squadra per cui sta lavorando, il Messina, ed è stato steso in mezzo al campo con un cazzotto.