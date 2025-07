Acireale, nuovo assetto societario ma il futuro resta un’incognita

serie D

Il presidente Di Mauro annuncia il nuovo organigramma e smentisce le cifre circolate sulla trattativa con Antonini. Restano aperte molte domande e nodi ancora irrisolti

Nei giorni di assoluto fermento per i club di Serie D che si organizzano per allestire gli organici societari e quello dei calciatori, ad Acireale tutti portano in dote le personali verità assolute. Il presidente Giovanni Di Mauro ha proceduto a incaricare l’Amministratore Unico Graziano Strano, il direttore dell’area sportiva Giuseppe Cammarata, il ds Stefano Maiorano e nelle prossime ore emergerà anche il nome del tecnico.

L’imprenditore Valerio Antonini, dopo il video pubblicato su “X” in cui conferma cifre e particolari della trattativa per rilevare l’Acireale, ha anche fatto sapere di voler creare una propria governance per gestire la società e metterla in collegamento con l’attività sportiva del Trapani rivelando cifre e particolari del dialogo con lo stesso Di Mauro e adesso con l’Amministratore Unico, Strano.

Ancora l’Acireale ha pubblicato un’altra nota in cui smentisce le cifre emerse nel confronto Antonini-Di Mauro: «Nessuno degli interlocutori facenti capo alla società granata ha menzionato la cifra debitoria citata dallo stesso Antonini (550 mila euro, ndr). La delegazione, con a capo Graziano Strano, puntualizza che non s’è mai discusso di una somma del genere, che non corrisponde al vero, e non si conosce il motivo per cui Antonini ha voluto citarla».

In mezzo una tifoseria che chiede soprattutto di sostenere una squadra che abbia alle spalle una stabilità economica, gestionale per rinnovare le ambizioni e riscrivere la storia dopo anni di sofferenza nelle categorie dilettantistiche. I commenti sui social non sono univoci. C’è chi vorrebbe comunque subito un cambiamento e contesta Di Mauro anche dopo essersi accorto che la società ha cancellato i commenti negativi dei sostenitori in merito alla trattativa con l’imprenditore romano. La presenza, in casa acese, di un nuovo Amministratore Unico potrebbe (dovrebbe) portare al deposito dei bilanci per rispettare i crismi di legalità e trasparenza.

C’è chi non si fida di Antonini chiedendosi in che modo l’imprenditore potrebbe far conciliare l’attività dei due club granata (ha specificato che di base non si sposterà da Trapani), soprattutto come farebbe a gestire l’Acireale in maniera diretta se nel 2028 le multiproprietà del calcio saranno vietate e non è detto che il Trapani vada in Serie B subito (parte con il -8 di penalizzazione) o che l’Acireale non vada in Serie C con un eventuale nuovo corso. È fondamentale, anche per rispetto verso tutti i tifosi dell’Acireale, che Antonini faccia maggiore chiarezza su questi aspetti.