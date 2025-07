“Acqua Pole Fitness Weekend” sbarca allo Zoomarine

agenzia

L'innovativa disciplina che unisce sport, musica e pole dance

ROMA, 22 LUG – Sport, musica, acqua e divertimento. Cone riuscire a combinare insieme questi quattro elementi? La risposta è: Acqua Pole, una disciplina che combina gli esercizi della pole dance con l’ambiente acquatico della piscina. Per chi la pratica abitualmente sarà un piacere sapere che il 27 e 28 luglio a Zoomarine sono previste due intere giornate a pieno ritmo di Acquapole Fitness e per chi ancora non la conosce arriva l’opportunità di scoprire i benefici di questa attività innovativa e super divertente che consente di bruciare calorie e tonificare il corpo. Una serie di esercizi accompagnati dalle note dei più grandi successi dell’estate che riusciranno a scandire i vari momenti e creare la giusta atmosfera. Le lezioni di gruppo potranno essere praticate da grandi e piccoli in totale armonia e, soprattutto, restando in acqua, la condizione ideale per combattere le temperature roventi. Il parco, come sempre, offrirà poi una serie di appuntamenti che vanno dalle piscine alle attrazioni adrenaliniche, fino ai percorsi educazionali dedicati al mondo animale, alle aree gioco per i più piccoli, senza dimenticare il nuovo emozionante show dei tuffatori per un week end all’insegna della mini vacanza.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA