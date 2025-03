Addio a Bruno Pizzul, mitico telecronista sportivo: giocò anche nel Catania

IL LUTTO

Morto all'età di 86 anni l'indimenticabile voce di mille battaglie della Nazionale. La parentesi etnea dell'icona del calcio in tv

E’ morto Bruno Pizzul, icona del giornalismo sportivo. Pizzul, che aveva 86 anni, è morto all’ospedale di Gorizia. Era nato a Udine l’8 marzo 1938. E’ stato per anni il commentatore delle partite della Nazionalefino al 2002, continuando poi a collaborare e a commentare le vicende calcistiche e sportive in generale.Negli ultimi anni era tornato a vivere nel suo Friuli, zona con la quale non aveva mai interrotto i rapporti.

Pizzul era nato a Udine l’8 marzo del 1938, Pizzul fu assunto in Rai nel 1969 e l’anno seguente commentò la sua prima partita (Juventus-Bologna, spareggio di Coppa Italia). Dalla Coppa del Mondo del 1986 è diventato la voce delle partite della Nazionale ed è stato il telecronista delle gare degli Azzurri in occasione di cinque Campionati del Mondo e quattro Campionati Europei, congedandosi nell’agosto 2002 (Italia-Slovenia 0-1).

Ma il suo nome non è legato solo alle telecronache ma anche alla conduzione di Domenica Sprint e poi della Domenica Sportiva.