Adli e la Fiorentina, ‘qui c’è un progetto per vincere’

Il francese è arrivato dal Milan: "Dobbiamo puntare in alto"

FIRENZE, 03 SET – “Voglio pensare al campo e crescere. Qui c’è un allenatore forte ed una squadra forte. Qui c’è un progetto in cui posso crescere e in cui si può vincere”. Così Yacine Adli, presentato oggi dalla Fiorentina al Viola Park, arrivato in viola la settimana scorsa e subito protagonista con l’assist nel finale di gara per il gol di Gosens che ha permesso ai gigliati di pareggiare la partita del Franchi contro il Monza. “Quando sono tornato a Milano i dirigenti mi hanno detto che loro avevano bisogno di vendere e che sarei stato messo sul mercato – ha raccontato Adli -. Dovevo preparami a una nuova squadra e quando è arrivata l’opportunità di venire a Firenze, in un progetto ambizioso, sono stato convinto subito”. Per adesso sarà importante conoscere bene i nuovi compagni e l’ambiente Fiorentina: “Sono arrivato da poco ma penso che vogliamo tutti vincere e dare il massimo per questo club e i nostri tifosi – ha sottolineato il neo-centrocampista viola -. Dobbiamo sempre puntare in alto, anche se in Serie A ci sono squadre forti dobbiamo prenderci il nostro spazio, guardando partita dopo partita e lavorando forte. Ora dobbiamo conoscerci meglio e ambientarci. Non è ancora il momento di pensare cosa faremo a fine stagione ma a cosa faremo partita dopo partita”. Prima di scegliere la Fiorentina, Yacine Adli ha parlato con Stefano Pioli, suo allenatore al Milan, che conosce molto bene Firenze, i tifosi viola e la Fiorentina: “Sì, ho parlato con lui di questo ambiente e lui me ne ha sempre parlato bene. Ma io fin dal primo giorno sono sempre stato convinto di venire a Firenze. Poi è stato bellissimo iniziare la mia avventura qui con un assist ma quello che conta è vincere le partite”.

