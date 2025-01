Agroppi: il ricordo della Lega Pro ‘fu protagonista in Serie C’

agenzia

'Alla famiglia ed ai suoi cari giunga il nostro affetto'

ROMA, 02 GEN – La Lega Pro esprime “le più sentite condoglianze per la scomparsa di Aldo Agroppi, bandiera del Torino, ex di Genoa, Potenza e Perugia, che ad inizio carriera calcò i campi della Serie C con la maglia della Ternana sino ad arrivare alla Nazionale azzurra”. Agroppi da allenatore ha guidato Pescara, Perugia, Pisa, Padova, Fiorentina, Como e Ascoli. Da dirigente ha lavorato nel Livorno. Alla famiglia e ai suoi cari giunga il cordoglio e l’affetto di tutta la Lega Pro.

