Agroppi:cordoglio del Toro ‘icona granata, amato dai tifosi’

Club di Cairo si stringe intorno a famiglia dell'ex calciatore

TORINO, 02 GEN – Il Toro e Urbano Cairo si stringono intorno alla famiglia di Aldo Agroppi nel giorno della scomparsa dell’ex calciatore, morto all’ospedale di Piombino a 80 anni. “Uno dei calciatori più iconici e maggiormente amati dai tifosi nella storia del Toro” viene definito dal club granata nella nota diramata. Durante la sua esperienza in prima squadra sotto la Mole dal 1967 al 1975 vinse due Coppe Italia e collezionò oltre 200 presenze, oltre ad aver condiviso lo spogliatoio con Gigi Meroni. “Mai banale, dentro e fuori dal campo, debuttò in granata il 15 ottobre 1967 in Torino-Sampdoria. Come disse lui: ‘Il giorno più bello e allo stesso tempo più brutto della mia vita perché proprio dopo l’esordio in Serie A quella sera ci fu il tragico incidente con la morte di Gigi Meroni'” il ricordo del club di Urbano Cairo. Agroppi non riuscì a vincere lo scudetto del 1976 perché andò via proprio durante l’estate precedente all’impresa firmata da Gigi Radice, “Tra i suoi rimpianti quello di aver lasciato il Toro proprio l’anno prima dello scudetto del 1976” viene raccontato nella nota della società di via Viotti.

