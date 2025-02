Aia e Figc rinnovano accordo con sponsor fino al 2027

agenzia

Logo Net Insurance sulle maglie degli arbitri per altri 2 anni

ROMA, 25 FEB – Proseguirà per altri due anni, fino al 2027, l’accordo di partnership tra la Figc, l’Associazione italiana arbitri (Aia) e Net Insurance. Sulle maglie degli oltre trentamila arbitri italiani – informa l’Aia – resterà ancora il logo della compagnia assicurativa per ulteriori due campionati. “Il rinnovo è una straordinaria opportunità per consolidare il grande lavoro di sviluppo che Figc e Aia stanno portando avanti – afferma il presidente federale – Gabriele Gravina -. Ringrazio la compagnia per aver creduto nella nostra progettualità. Il presidente dell’Aia, Antonio Zappi, ha espresso la propria soddisfazione: “La continuità della presenza del brand sulle nostre maglie rappresenta per l’intero movimento arbitrale italiano un grande valore aggiunto, che conferma la qualità del nostro lavoro”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA