Aia: seminario tecnico a Lissone per due vmo greci

agenzia

Frutto collaborazione tra associazione e federazione ellenica

ROMA, 05 OTT – Il Centro Var di Lissone ha ospitato un seminario tecnico dedicato a due video match official greci, venuti in Italia per vedere il modo di lavorare dei colleghi della Can. Si tratta, informa l’Aia, di una novità assoluta, nata da una collaborazione tra la Federazione della Grecia e l’Associazione arbitri. I greci hanno trascorso due giornate in sala Var, partecipando al raduno dei colleghi italiani. Ad accompagnarli Paolo Valeri, ora Var Manager e Vice Chairman of Referee Departement in Grecia. “La qualità del Var in Italia ha raggiunto un livello molto alto proprio grazie agli investimenti sulla formazione”, hanno dichiarato dalla Hellenic football federation. “Abbiamo accolto con grande piacere questa richiesta e siamo onorati di come il lavoro svolto in Italia sul Var venga apprezzato all’estero – ha commentato il presidente dell’Aia, Pacifici -. Questo è testimoniato anche dalla scelta di italiani per ruoli dirigenziali apicali a livello internazionale”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA