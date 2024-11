Aia: Trentalange deposita deleghe per corsa a presidenza

agenzia

Candidato raccoglie manifestazioni interesse per 20 milioni anno

ROMA, 27 NOV – Alfredo Trentalange ha depositato le deleghe a sostegno della sua candidatura alla presidenza dell’Associazione italiana arbitro (Aia). La scelta di Trentalange e della sua squadra, informa una nota, è stata quella “di presentarne solo il numero necessario per lasciare a tutti la possibilità di un confronto democratico. Non deleghe raccolte per non far partecipare l’altro ma avute da uomini e donne convinti dal programma, che viene illustrato nel tour che Trentalange e i candidati al Consiglio Nazionale stanno affrontando, percorrendo la penisola, e che è stato inviato a tutti gli aventi il diritto di voto”. Il perno del progetto, si sottolinea nella nota, è l’autonomia dell’Aia, “un’autonomia che è stata a lungo progettata, studiata e analizzata e che ha visto l’avvallo dello studio Harpalis. Autonomia, e possibilità di gestire i fondi, pur rimanendo all’interno della Figc. Fondi che si aggiungerebbero a quelli della Federazione e di Sport e Salute”. “Il nostro progetto è ambizioso, perché conosciamo le potenzialità della nostra Associazione – afferma il candidato -. L’Aia deve diventare una dei protagonisti del mondo del calcio. E’ questo quello che ci chiede anche la base. Sapere che quanto pensato e realizzato con lo Studio Harpalis viene accolto con entusiasmo ci ripaga di tanti momenti difficili vissuti. Abbiamo avuto manifestazioni d’interesse tangibili, reali che permetterebbero di ottenere 20 milioni di euro l’anno. Nessun imprenditore – conclude Trentalange – investirebbe il proprio denaro, se non credesse alla validità di un progetto”.

