Aiac: torna ‘The coach experience’, Rocchi e Mancini relatori

agenzia

A Rimini tre giorni di aggiornamenti e incontri dal 5 giugno

ROMA, 29 MAG – Il designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, l’ex ct azzurro Roberto Mancini e il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, saranno tra i protagonisti della sesta edizione di ‘The Coach Experience’, l’iniziativa organizzata dall’Assoallenatori (Aiac) che si svolgerà dal 5 al 7 giugno alla Fiera di Rimini. Nei tre giorni, allenatori e allenatrici, preparatori e tecnici sono attesi da un folto programma di lezioni, in aula e sul campo, tenute in da 64 relatori, per 96 ore complessive. Tra i docenti figurano Camolese, Guarino, Parolo, Calori e altri. Giovedì 5 giugno è previsto un contributo di Ranieri, vincitore della Figurina d’Oro Panini-Aiac 2025; a seguire sarà in aula Rocchi, con un intervento dal titolo ‘L’arbitraggio e la tecnologia: un confronto sulle nuove regole’. Il 6 giugno sarà la volta di Roberto Mancini, con una lezione dal titolo: ‘Mentalità e metodo: il percorso di un ct’. A seguire la consegna delle nove Panchine D’oro agli allenatori che hanno vinto i rispettivi gironi del campionato di Serie D 2024-25. Sabato ci sarà infine la presentazione del progetto federale, nato da una collaborazione Aiac-Dcps, che ha prodotto il primo Manuale multimediale per tecnici paralimpici.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA