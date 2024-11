Akragas, esonerato Lillo Bonfatto: il nuovo allenatore già in panchina a Siracusa?

serie D

L’Akragas ha esonerato per la seconda volta il tecnico Lillo Bonfatto. All’ex Sciacca la cui esperienza in biancazzurro per una serie di vicissitudini, non è stata fortunata succederà Giancarlo Favarin, 66 anni, toscano, l’anno scorso al Livorno e che in passato ha allenato anche, tra le altre, Andria, Venezia, Pisa , Lucchese e persino il Viktoria Pilzer in Repubblica Ceca.

Il tecnico sarà nelle prossime ore ad Agrigento insieme al capo della cordata siculo veneta guidata da Vincenzo Canzonieri, imprenditore del settore delle carni e al vertice di una società che fattura oltre 40 milioni l’anno. Favarin sarà molto probabilmente in panchina già domenica nel match di Siracusa contro gli azzurri capolisti del Girone I. La nuova cordata subentra con una quota del 55% e oltre all’allenatore (e a soldi freschi) probabilmente porterà anche nuovi ruoli in società a cominciare dal direttore sportivo.