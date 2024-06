Akragas, la panchina affidata a Lillo Bonfatto

Agrigento

Il tecnico canicattinese è stato presentato stamattina

L’Akragas ha scelto il nuovo allenatore per affrontare il secondo anno in serie D. Il nuovo tecnico, che prenderà il posto del non riconfermato Marco Coppa sarà il canicattinese Lillo Bonfatto, 40 anni. Bonfatto ha allenato il Canicattì, riportando il club biancorosso in Serie D dopo 28 anni e sempre co i biancorossi ha vinto il campionato di Eccellenza, nella stagione 2021-2022. Poi dopo l’esperienza in quarta serie, per Bonfatto la panchina dello Sciacca in Eccellenza. Il nuovo allenatore dell’Akragas è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa in presenza dei massimi dirigenti biancoazzurri.

Chi è Bonfatto