Al Bano “Io, la Meloni e Snoop Dogg: che felicità…”

Protagonista ai Giochi: canta sul tatami dopo l'oro di Bellandi

PARIGI, 02 AGO – Certo, un bicchiere di vino con un panino: ma stavolta la felicità di Al Bano è andata oltre le migliaia di persone ai concerti tenuti in tutto il mondo, l’amicizia con i potenti della terra, le passerelle in Vaticano. Ieri, dopo avere visto la gara con la premier Meloni, ha festeggiato l’oro di Alice Bellandi cantando il suo pezzo forte sul tatami dell’impianto del judo di Parigi 2024: il rapper Snoop Dogg gli ha chiesto un selfie e si è unito al coro come tutti gli spettatori. Il rigido protocollo del Cio che salta. Una scena solo apparentemente surreale, certo una delle immagini più sorprendenti di Parigi 2024 ed allo stesso tempo un simbolo della trasversalità dei Giochi, manifestazione che come nessun’altra mescola generi ed emozioni. Il pop, in senso non solo canoro, dell’interprete di Cellino San Marco è piaciuto moltissimo. “Vi giuro che è stato tutto casuale – al telefono con l’ANSA Al Bano ride mentre racconta compiaciuto – niente di preparato, la cosa più bella, semplice. E’ stato fantastico, è bello inventarsi scene come questa. Io ero lì da ambasciatore della federazione mondiale del judo, anche se non ne capisco nulla. Marius Vizer, il presidente, mi ha voluto. A volte la vita ti offre cose eccezionali”. E la premier Meloni come ha vissuto la gara? “Era entusiasta, da rappresentante del nostro popolo essere lì mentre un’italiana vince… E’ stato proprio un momento di gloria italica”. Quanto a Snoop Dogg, circostanziata la ricostruzione: “La cosa bella è che mi conosceva, il mio torto è che non conoscevo lui. Gli ho chiesto dove fosse nato e mi ha risposto con l’accento del Padrino: “Corleone”, a occhio non mi pare vero ma non si sa mai…”. A proposito di padrini, “Ho cantato anche nelle carceri, altra esperienza incredibile. Dove c’è bisogno di me e mi piace l’idea vado. Non sono legato alla visibilità e al potere”. Però, sarà l’età (ha 81 anni) ma un po’ di vanità emerge: “Queste Olimpiadi – aggiunge – mi stanno piacendo davvero, l’organizzazione è buona. Quale è la cosa che mi è piaciuta di più? La passione negli occhi dei Capi di Stato. Mi hanno anche presentato Macron, ho capito dal gesto che ha fatto che mi conosceva. Ovvio, mi ha fatto piacere”. Perchè un bicchiere di vino con un panino va bene, ma anche champagne e caviale non è male.

