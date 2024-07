Al Como arriva Pepe Reina come ‘dodicesimo’

agenzia

Contratto annuale per l'ex portiere di Napoli, Lazio e Milan

COMO, 18 LUG – Nuovo colpo per il Como: il club lariano ha infatti annunciato ufficialmente “l’ingaggio di Pepe Reina fino al giugno del 2025”, come si legge in una nota. Dopo le esperienze tra le altre con Villareal, Liverpool, Napoli, Bayern Monaco, Milan e Lazio oltre che della nazionale spagnola, il portiere classe 1982 sbarca così in riva al lago lombardo. “Siamo entusiasti di poter dare il benvenuto a Pepe nel club. Si tratta di un portiere con grandissima esperienza internazionale e una mentalità molto competitiva. Per questi motivi sono sicuro che il suo contributo potrà aiutare la squadra a crescere e migliorare”, ha commentato Cesc Fabregas. “Arrivo in un progetto bellissimo, una famiglia che continua a crescere e prova ogni anno ad alzare l’asticella. Torno in un campionato che conosco bene e che so essere molto competitivo, dal canto mio voglio dare il mio contributo per lo sviluppo di questo Club”, le parole di Reina, destinato a fare il ‘dodicesimo’ del connazionale Pau Lopez, in arrivo dal Marsiglia.

