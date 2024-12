Al Como lo scontro salvezza con il Lecce, è 2-0

agenzia

Le reti di Nico Paz e Cutrone fanno sorridere Fabregas

COMO, 30 DIC – Il Como conferma il buono stato di salute e sotto gli occhi del possibile prossimo acquisto Dele Alli, presente in tribuna, vince al Sinigaglia contro il Lecce per 2-0 grazie alle reti di Nico Paz e Patrick Cutrone. La squadra di Cesc Fabregas sbaglia un rigore nel primo tempo, ma nella ripresa trova un successo importantissimo che permette al Como di superare in classifica proprio il Lecce e portarsi a quota 18 punti, 4 in più sulla zona retrocessione. Chi non sorride è Marco Giampaolo: dopo le ottime prove contro le squadre di alta classifica e nello scontro diretto con il Monza, il Lecce esce dal Sinigaglia con una prova incolore, senza mai rendersi veramente pericoloso.

