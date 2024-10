Al Conero golf di Sirolo 70 professionisti dall’Europa

agenzia

Per le qualifiche dell'Alps tour

ANCONA, 29 OTT – Settanta giocatori di golf professionisti, provenienti da tutta Europa e non solo, si contenderanno la possibilità di accedere all’Alps Tour per la stagione 2025, nella competizione di qualifica che si svolgerà al Conero Golf di Sirolo. Il prestigioso impianto marchigiano, incastonato all’interno dell’omonimo Parco Regionale, dal 5 all’8 novembre sarà il palcoscenico dell’importante evento professionistico internazionale, secondo per importanza a livello continentale solo al Challenge Tour, porta d’ingresso per l’Olimpo del golf mondiale DP World Tour. “Sono già alcune settimane che stiamo lavorando a preparare il campo secondo le direttive dell’Alps – ha riferito il direttore del Conero golf, Roberto Malatini – nei giorni scorsi sono venuti anche dei tecnici dall’Inghilterra per la mappatura tridimensionale e la segnatura del percorso utile al gioco dei professionisti. Essere stati scelti come campo di qualifica è certamente un onore per la nostra struttura sportiva e un importante biglietto da visita per Sirolo e per tutta la nostra regione”. Dopo l’Open d’Italia di golf Disabili svoltosi lo scorso mese di aprile, il Conero ospita un’altra significativa manifestazione qual è la Qualifying School dell’Alps Tour, a dimostrazione della crescente importanza dell’impianto anconetano nel panorama golfistico internazionale.

