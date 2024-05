Al Mugello Ducati in azzurro, omaggio alle nazionali italiane

agenzia

Nel GP di casa livrea speciale per la GP-24 del team ufficiale

ROMA, 28 MAG – Al Mugello, dove nel fine settimana si corre il mondiale di motociclismo, le Desmosedici GP-24 della squadra ufficiale Ducati scenderanno in pista sin dal warm up con una livrea speciale caratterizzata dal colore Azzurro, in omaggio a tutte le squadre italiane nello sport, con dettagli in blu, bianco e oro. Inoltre, tutti i componenti del Ducati Lenovo Team vestiranno la maglia azzurra, compresi i due piloti Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini, indossando una tuta nella stessa colorazione della moto. “In occasione del Gran Premio di casa al Mugello abbiamo scelto di creare un legame tra la passione Rossa che ci contraddistingue in pista e il colore Azzurro che ci unisce nello sport” ha detto Mauro Grassilli (Direttore Sportivo, Marketing e Comunicazione di Ducati Corse).

