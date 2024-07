Al PalaCatania lo spettacolo del campionato italiano freestyle di pattinaggio

i tricolori

In gara 407 atleti in rappresentanza di ben 59 squadre

Sono entrate nel vivo al PalaCatania le gare del Campionato italiano di “Freestyle”, specialità tra le più in voga e spettacolari del pattinaggio, la cui conclusione è fissata per il 14 luglio.

La manifestazione è organizzata dal Comitato regionale della Federazione italiana sport rotellistici, presieduto da Massimiliano Trovato, il cui vice è Marco Rinaldi. 407 gli atleti partecipanti in rappresentanza di ben 59 squadre.

Oggi le gare di “Battle”, giovedì 11 quelle di “Slide”, venerdì 12 il “Free jump”. Sabato 13 la “carovana” rotellistica si trasferirà su piazza Franco Battiato, ex Nettuno, con l’incantevole scenario del Lungomare a fare da sfondo alle esibizioni degli atleti provenienti da tutta Italia, protagonisti nella specialità “High jump”. Domenica 14, ancora su piazza Franco Battiato, spettacolo assicurato con le gare del “Roller cross”. Tanto nella struttura di corso Indipendenza che in quella del Lungomare si prevede una massiccia affluenza di pubblico, considerato che a fianco dei 407 atleti in gara si muove una moltitudine di persone tra loro genitori nonché dirigenti delle singole squadre.