Al palasport di Agrigento il 3° Memoriale Pietro Murania

Il 18 e il 20 settembre in campo quattro squadre siciliane di volley femminile

Si accendono i riflettori sul 3° Memorial Pietro Murania. Agrigento si prepara ad un weekend di grande pallavolo femminile, un concentrato di sport, ricordo e pura passione che infiammerà il nuovo Palazzetto dello Sport di “Via dei Normanni”, il 19 e 20 settembre 2025.

La città si farà così teatro di un evento non solo sportivo ma intriso di profondo significato, dedicato alla memoria di un uomo che ha donato “anima e cuore a questo sport”. Il parquet agrigentino vedrà confrontarsi un quartetto di squadre blasonate, la Sigel Seap Marsala Volley (Serie A2), la PVT Modica (B1), il Gruppo Formula 3 Messina Akademia Sant’Anna (A2) e la Tonno Callipo Vibo Valentia (B1). Per la Sigel Seap Marsala Volley, questo torneo rappresenta molto più di una semplice tappa di preparazione. È una preziosa occasione per misurarsi contro avversari quotati in vista dell’imminente inizio del campionato di Serie A2 che vedrà il roster guidato da Coach Lino Giangrossi esordire in terra lombarda a Costa Volpino il 6 ottobre prossimo.

La squadra, per metà rinnovata, saprà onorare il campo agrigentino con quella passione per questo sport e per la propria maglia che la rende un faro per i suoi tifosi che in tanti promettono di essere presenti al Torneo.

L’evento prenderà il via venerdì 19 settembre alle ore 18 con una conferenza stampa, ospitata presso la sede della SEAP nella zona industriale di Agrigento. Sarà un momento di condivisione e ricordo, alla presenza della signora Marina, moglie di Pietro Murania, dell’amministratore delegato della Kemeco Paolo Grifo e del responsabile marketing Antonio Gargano. Il cuore pulsante del torneo batterà sabato 20 settembre con un programma serrato ed emozionante: Ore 10:00, Prima Semifinale: Sigel Seap Marsala vs PVT Modica – Ore 12:00, Seconda Semifinale: Gruppo Formula 3 Messina vs Tonno Callipo Vibo Valentia – Ore 17:00, Finale 3°-4° posto – Ore 19:00, Grande Finale 1°-2° posto e cerimonia di premiazione.