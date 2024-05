Al Psg la Coppa di Francia, Mbappé saluta senza acuti

agenzia

Lione battuto 2-1, l'attaccante ci prova ma non trova il gol

VILLENEUVE-D’ASCQ, 25 MAG – Ispirato in attacco e composto in difesa, il Paris Saint-Germain ha battuto il Lione (2-1) vincendo la Coppa di Francia, sabato allo Stade Pierre-Mauroy. Il prepartita è stato costellato da incidenti tra i tifosi dei due club a un casello autostradale. Durante gli scontri un autobus è stato bruciato, venti sostenitori e otto agenti di polizia sono rimasti feriti. A Villeneuve-d’Ascq, alla periferia di Lille, la partita si è giocata in un’atmosfera calda, ma non si è verificato alcun incidente. Sul campo, il club della capitale ha alzato questo trofeo per la 15ma volta. Un successo che permette al Psg di chiudere bene il primo anno dell’era Luis Enrique, segnato dal titolo di campione di Francia, da un’eliminazione in semifinale di Champions League contro il Borussia Dortmund e da un divorzio consumato con la sua stella Kylian Mbappé. Nell’ultima partita con il PSG, il n.7 ha provato, invano, ad iscriversi al tabellino dei marcatori. A volte nervoso come hanno dimostrato certe interazioni con i compagni, Mbappé ha fallito nella ricerca del gol, ma non in quella del trofeo, vinto per la quarta volta con il Paris. È stato il suo compagno d’attacco Ousmane Dembélé a rompere l’equilibrio al 22′ con un colpo di testa; poi ha offerto il secondo gol con un delizioso cross a Fabian Ruiz (34′). Il Lione è riuscito a dimezzare lo svantaggio grazie al difensore centrale irlandese Jake O’Brien (55′), approfittando della famigerata debolezza dei parigini sui calci d’angolo. I giocatori di Pierre Sage hanno poi spinto per un quarto d’ora, senza però riuscire a pareggiare.

