Al trofeo podistico “Maria Santissima degli Ammalati” una start list di 32 atleti: rappresentate otto nazioni straniere e l’Italia

atletica

La gara sabato alle 18 a Misterbianco. Anteprima con mini-staffetta per gli alunni delle scuole

Burkina Faso, Burundi, Gambia. Mali, Marocco, Repubblica Dominicana, Tunisia e Italia: sono le nazioni rappresentate al 27° Trofeo podistico internazionale Maria SS. degli Ammalati, che si correrà sabato 20 settembre, alle 18, a Misterbianco.

La manifestazione sportiva organizzata dall’Asd Atletica Misterbianco in collaborazione con la Fidal e col patrocinio del Comune di Misterbianco e il sostegno di sponsor istituzionali e privati, è stata presentata oggi alla stampa, sul sagrato del Santuario dedicato alla Madonna degli Ammalati, alla presenza del sindaco Marco Corsaro, dell’assessore allo Sport, Cristian Drago, e dei vertici organizzativi Santo Spina e Santo Baudo, rispettivamente presidente e vice presidente dell’Asd Atletica.

La gara, che concluderà gli annuali festeggiamenti in onore della Vergine, si svolgerà su un circuito cittadino di un chilometro, da percorrere 10 volte, per un totale finale di 10 chilometri. Il percorso può vantare la recente certificazione di misura internazionale World Athletic e nazionale del Gruppo giudici Fidal. La gara sarà anticipata da una staffetta, su distanza inferiore, riservata agli alunni dei sei istituti comprensivi statali di Misterbianco, oggi presenti all’incontro con i rappresentanti delle rispettive scuole.

Al momento la start list conta 32 atleti. La partenza è prevista per le 18, da via Giordano Bruno, con riunione giuria e concorrenti alle 16.45. La premiazione avverrà al termine della gara. In premiazione andranno i primi 5 che taglieranno il traguardo. Al primo degli italiani andrà il Trofeo Maria Caruso, al primo dei siciliani il Trofeo Luigi Zarcone. Speaker della gara sarà lo specialista Paolo Mutton.

Per Santo Spina (presidente Asd Atletica Misterbianco): «Questa 27esima edizione del Trofeo è per noi una nuova sfida organizzativa per riprendere il passo regolare riavviato lo scorso anno, dopo una lunga pausa. Abbiamo voluto il coinvolgimento delle scuole e degli alunni per dare alla manifestazione un valore promozionale e stimolo per tutti, in particolare per i giovani, per praticare lo sport. Tutto ciò è stato possibile grazie alla volontà e alla fondamentale collaborazione dell’amministrazione comunale in tutte le sue articolazioni. Un sentito grazie va agli sponsor istituzionali e privati, alla Regione Siciliana, e a quanti collaborano per la riuscita della manifestazione».

Per Marco Corsaro (sindaco di Misterbianco): «Dopo il ritorno celebrato lo scorso anno, la manifestazione si consolida come patrimonio sportivo e identitario della nostra città, riportando a Misterbianco atleti e appassionati da tutta Italia e dall’estero. Questo Trofeo è il frutto di un impegno collettivo che mette al centro i valori dello sport: sacrificio, lealtà, passione e crescita condivisa. All’interno delle celebrazioni dedicate alla Madonna degli Ammalati, il nostro territorio dimostra ancora una volta capacità organizzativa e spirito di accoglienza, rilanciando una tradizione che è parte integrante della nostra storia. Con convinzione, lavoriamo affinché questo evento continui a brillare e a unire generazioni, oggi e negli anni a venire.