Al via il 4° Auto Slalom Miniera Cozzo Disi – Memorial Riccardo Arnone

automobilismo

In programma a Casteltermini domenica 15 giugno Al via 52 vetture

Sono 52 (su 55 iscritti), gli equipaggi provenienti da ogni parte della Sicilia che in piazza Duomo a Casteltermini, hanno superato le verifiche e che domenica 15 giugno prenderanno parte al 4° Auto Slalom Miniera Cozzo Disi – Memorial Riccardo Arnone.

Si tratta di un evento che vedrà i piloti competere lungo le bellissime curve della strada provinciale N°22, dove si trova la miniera di zolfo in disuso, “Cozzo Disi”. Un tempo era una delle miniere più grandi d’Europa, un cuore pulsante per l’economia che dava lavoro a centinaia persone provenienti dai paesi limitrofi.

La competizione è dedicata a Riccardo Arnone, un ex pilota di Casteltermini scomparso prematuramente. La gara, iscritta nel calendario ufficiale Aci Sport, è organizzata dalla Scuderia Armanno Corse, con il supporto di Muxaro Corse e Casteltermini Corse ed è valida per il Campionato Siciliano e per la Coppa Aci Sport 5a zona nonché valevole come prova per la Coppa dei Monti Sicani.