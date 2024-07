Al via l’avventura del Catania che prova a vincere la serie C e tornare nel calcio che conta

calcio

Ad Assisi il raduno dei rossazzurri

Arrivati in serata al ritiro, come testimoniano le foto di Filippo Galtieri, i giocatori del Catania cominceranno a lavorare sul campo di Assisi fin dalla mattinata. Il tecnico Toscano, è stato accolto al Grand Hotel – fu la sede storica anche ai tempi della serie A – dal diesse Daniele Faggiano. A disposizione del nuovo allenatore ci sono 30 giocatori, molti dei quali sono considerati in partenza.

Nell’elenco dei convocati non sono stati inseriti alcuni calciatori come le punte Costantino, Di Carmine e Marsura, oltre al regista Ladinetti. Non fanno parte del progetto e potrebbero andare via quanto prima così come altri calciatori: Rapisarda, Welbeck e Bocic interessano al Taranto, Chiricò a Vicenza e Benevento. Anche Zammarini piace ai pugliesi mentre per Peralta si era fatto avanti il Gubbio.

Alle 11, invece, a Firenze è previsto il sorteggio del campionato di Serie C. Il Catania, così come il resto delle concorrenti, esordità il 25 agosto. Il 3 prevista, invece, la prima in Coppa Italia vip a Chiavari contro la Carrarese.