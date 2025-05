Albatro a Merano a caccia della finalissima

Pallamano: domani la "bella"

L'Albatro domani in Trentino Alto Adige per gara 3 della semifinale scudetto

Teamnetwork Albatro in partenza, destinazione Merano per giocarsi gara 2 della semifinale scudetto di pallamano maschile. I siracusani tornano in Alto Adige con la consapevolezza di potersi giocare una chance importante e storica per la società blu arancio.

Il convincente successo di sabato scorso al Pala “Pino Corso” ha mostrato una squadra carica e ha confermato la forza di un gruppo plasmato al meglio da Mateo Garralda. Al “PalaWolf” sarà il sesto incontro stagionale tra le due squadre; sicuramente il più importante per entrambe.

“Sicuramente non credo ci sia molto altro da inventarsi – ha ammesso Garralda – Sono due squadre che si conoscono bene e conterà molto la mentalità con cui si scenderà in campo”.

“Avranno una difesa aggressiva e noi dovremo fare altrettanto, così come fatto sabato scorso – conclude il tecnico navarro – Non sarà facile, ma volevamo gara 3 e adesso andremo a giocare come sappiamo e come abbiamo fatto davanti ai nostri tifosi”.