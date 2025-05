Albatro, il sogno scudetto s’interrompe a Merano

Pallamano

Gli aretusei cedono agli altoatesini alla “bella” della semifinale per il tricolore

La stagione straordinaria della Teamnetwork Albatro si conclude con un’uscita di scena nella semifinale scudetto, dopo una combattuta gara 2 contro il forte Merano. La squadra siracusana, che aveva già fatto sognare i propri tifosi, si arrende con il punteggio di 31-24, lasciando il passo ai padroni di casa che ora si preparano ad affrontare il Conversano in finale.

La partita, giocata a Merano, ha visto un primo tempo molto equilibrato, con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto. Il tecnico meranese Juergen Prantner ha optato per un modulo difensivo tre-tre, che ha messo in difficoltà gli attacchi siracusani, i quali hanno faticato a trovare spazi per concludere. Dopo un inizio in salita, con Merano che si è portato avanti di tre reti, gli uomini di Garralda hanno reagito, pareggiando al 12° minuto grazie a Vinci e passando in vantaggio con Pauloni un minuto dopo.

Il primo tempo si è concluso con un sostanziale equilibrio, ma nel finale di frazione il Merano ha approfittato di alcune ingenuità degli avversari per allungare, portandosi sul 12-10 all’intervallo.

Nel secondo tempo, i padroni di casa hanno preso il comando con decisione, costruendo un vantaggio che ha toccato anche le 10 lunghezze. Fadanelli e compagni hanno mostrato grande determinazione, sfruttando le occasioni e mantenendo alta l’intensità difensiva. La squadra altoatesina ha dimostrato di avere un ritmo superiore, portandosi anche sul +10, mentre gli arancio-blu hanno tentato di reagire senza però riuscire a invertire il trend.

Nonostante la sconfitta, la squadra siracusana ha ricevuto gli applausi dei tifosi per aver raggiunto un traguardo storico e per aver dato tutto in campo, dimostrando carattere e passione.